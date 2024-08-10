«Мне нравится его злить»: Кунде назвал самого забавного игрока «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, кого из одноклубников считает самым забавным.

Француз отметил 20-летнего полузащитника Гави, чьё возвращение в строй после травмы запланировано на осень.

«Самый забавный игрок в раздевалке? Гави. Его легко вывести из себя, поэтому иногда мне нравится его злить. Это весело», – приводит Barca Universal слова Кунде.

Гави отметил своё 20-летие 5 августа. На счету игрока семь забитых мячей и 14 результативных передач в 111 поединках за первую команду каталонского гранда с момента дебюта в 2021 году.

Жюль Кунде выступает за «Барселону» с лета 2022 года.