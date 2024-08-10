Фермин Лопес откажется от длительного отпуска после Олимпиады – он хочет впечатлить Флика

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес решил пожертвовать отдыхом, чтобы принять участие в предсезонной подготовке команды.

21-летний футболист стал одним из героев Олимпиады-2024: хавбек отметился шестью голами в шести матчах, включая дубль в финале, и помог Испании выиграть золото. По сообщениям журналиста Хермана Боны, Лопес не планирует брать длительный отпуск после возвращения из расположения олимпийской сборной. Игрок собирается вернуться к тренировкам уже на следующей неделе – он намерен доказать рулевому «сине-гранатовых» Хансу-Дитеру Флику, что заслуживает места в основном составе.

Напомним, что Фермин Лопес также участвовал на чемпионате Европы, который завершился триумфом сборной Испании, но появился на поле лишь однажды за турнир.