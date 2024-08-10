Кунде – о «Барселоне»: «Я играю в лучшем клубе мира»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде считает свой клуб лучшим в мировом футболе.

25-летний француз готовится к своему третьему сезону в составе каталонского гранда. Центрбек был приобретён у «Севильи» в июле 2022 года за 50 млн евро.

«Выступать за «Барселону» – это нечто особенное. «Барса» – клуб номер один в мире.

Я считаю «Камп Ноу» одним из лучших стадионов, и игра на нём – особая честь для меня. Это напоминание об усилиях, которые я приложил», – цитирует BarcaTimes Кунде.

17 августа команда Ханса-Дитера Флика сыграет на выезде против «Валенсии» в матче первого тура нового розыгрыша Ла Лиги. Первый домашний поединок «сине-гранатовых» состоится 24 августа – соперником будет «Атлетик» Бильбао.