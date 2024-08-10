Саудовский клуб готов утроить зарплату звезды «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас получил сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии.

Бразильца постоянно связывают с возможным уходом, однако сам 27-летний игрок покидать ряды «сине-гранатовых» не спешит. По информации журналиста Адриана Санчеса, чтобы переубедить Рафинью, неназванный клуб из Саудовской Аравии готов утроить его нынешнюю зарплату.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рафиньи Диаса в 50 млн евро. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем сезоне игрок провёл за каталонский коллектив 37 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 13 ассистами.