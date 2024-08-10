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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрик Гарсия дал ясный ответ на вопрос о будущем в «Барселоне»

10 Августа 2024 • 00:35 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия ответил на вопрос о своём будущем.

23-летний испанец назывался в числе игроков, с которыми «сине-гранатовые» могут расстаться в текущее трансферное окно. Тем не менее, по словам самого Гарсии, этого не произойдёт.

«Я говорил с Фликом. В этом сезоне я остаюсь в «Барсе», 100%», – приводит Diario Sport комментарии новоиспечённого олимпийского чемпиона.

Эрик Гарсия провёл прошедший сезон в «Жироне» на правах аренды. Команда Мичела сенсационно финишировала третьей в Ла Лиге, а центрбек «Барселоны» отыграл за неё в общей сложности 31 матч, отметившись пятью голами.

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