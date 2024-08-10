«Ренн» предложил 10 млн евро за игрока «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Микаил Файе пользуется серьёзным спросом на трансферном рынке.

20-летний футболист ещё не играл за первую команду каталонцев, но считается очень перспективным. Интерес к нему приписывался «Порту», лондонскому «Арсеналу», миланскому «Интеру» и другим статусным европейским клубам. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, дальше других претендентов пошёл «Ренн», сделавший официальное предложение по Файе на сумму в 10 млн евро плюс 20-25% прибыли от перепродажи. «Барселона» настаивает на включении в договор пункта о возможности обратного выкупа игрока за фиксированную сумму. Гонка остаётся открытой.

Микаил Файе отметился четырьмя забитыми голами в 35 матчах за дубль «сине-гранатовых».