Юный талант из «Реала» выбыл на 6-7 месяцев из-за тяжёлой травмы

Защитник мадридского «Реала» Хоан Мартинес не сможет играть в ближайшие полгода.

16-летний футболист считается одной из главных звёзд молодёжной команды «сливочных». Центрбек тренировался в расположении первой команды, но теперь будет вынужден пропустить шесть-семь месяцев из-за разрыва крестообразной связки, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на окружение игрока. Испанец травмировался на недавнем тренировочном занятии.

На счету Хоана Мартинеса 11 матчей за национальную сборную Испании в возрастной категории до 17 лет. За первую команду мадридского «Реала» юный защитник пока не выступал.