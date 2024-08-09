«Барселона» готова продать звёздного игрока за 60 млн евро

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Нидерландец считается одним из самых высокооплачиваемых игроков в европейском футболе, однако из-за частых травм «сине-гранатовые» далеко не всегда могут рассчитывать на звёздного хавбека. По сообщениям инсайдера Маттео Моретто, «Барселона» открыта для продажи де Йонга в текущее трансферное окно. Каталонский гранд запрашивает за 27-летнего футболиста порядка 60 млн евро плюс бонусы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Френки де Йонга чуть выше – в 70 млн евро. Трудовой договор игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.