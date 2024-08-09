Стал известен игровой номер Ольмо в «Барселоне»

В пятницу «Барселона» объявила о подписании контракта с полузащитником Дани Ольмо. В столь важный день рядом с 26-летним футболистом были его близкие. Между тем, в социальных сетях журналист Виктор Наварро опубликовал видео, на котором члены семьи и друзья Ольмо получают футболки «Барселоны» с номером 20 для памятного фото. Таким образом, стало известно, что Дани будет играть за «сине-гранатовых» с номером 20 на спине.

Этим летом номер 20 в «Барселоне» освободился после ухода Серхи Роберто. В списке тех, кто играл под этим номером за «сине-гранатовых» раньше, есть Деку.

Отметим, что за «РБ Лейпциг» в последние сезоны Дани Ольмо выступал под «семёркой».