Трансферная сага с полузащитником Дани Ольмо завершилась хэппи-эндом – испанец, как он и хотел, перешёл из «РБ Лейпцига» в «Барселону». В пятницу каталонцы объявили о подписании с 26-летним футболистом шестилетнего контракта.

В пресс-релизе «Барселоны» отмечается, что в контракте Ольмо прописана сумма отступных. Выкупить полузащитника можно при выплате 500 миллионов евро. Разумеется, так много денег за игрока никто не заплатит.

Стоит сказать, что самым дорогим в истории футбола остаётся трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». В 2017 году гранд Лиги 1 заплатил каталонцам 222 миллиона евро.