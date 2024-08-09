«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о громком трансфере. Каталонский клуб купил у «РБ Лейпцига» полузащитника Дани Ольмо. 26-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано на шесть сезонов – до середины 2030 года.

Для Дани Ольмо это возвращение – ранее он прошёл через академию «Барселоны». Там Ольмо провёл семь лет, прежде чем в 2014 году перешёл в загребское «Динамо». За «РБ Лейпциг» испанец выступал с конца января 2020 года.

Первый официальный матч нового сезона «Барселона» проведёт в субботу, 17 августа, - против «Валенсии».