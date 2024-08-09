«Барселона» продлила контракт с 19-летним талантом

Вингер «Барселоны» Дани Родригес подписал новый трудовой договор с каталонским клубом. Об этом рассказал известный журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение 19-летнего игрока с «Барселоной» рассчитано до июня 2027 года. Стоит сказать, что пока Родригес не дебютировал за основную команду «сине-гранатовых».

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 100 тысяч евро.

17 августа «Барселона» встретится на выезде с «Валенсией» в рамках первого тура нового сезона испанской Ла Лиги. Начало поединка запланировано на 22:30 по московскому времени.