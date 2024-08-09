Педри: «Я рад, что Ольмо стал игроком «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился эмоциями от предстоящего трансфера хавбека Дани Ольмо.

Ранее стало известно, что «Барселона» согласовала с «РБ Лейпцигом» переход игрока.

— Я рад, что Ольмо стал игроком «Барселоны». У нас с ним хорошие отношения, он поможет нам, — цитирует Педри Marca.

В прошлом сезоне 26-летний Ольмо появился на поле в 25 играх в составе «РБ Лейпцига», забил восемь мячей и записал на свой счет пять голевых передач.

17 августа «Барселона» проведет первый официальный матч в рамках нового сезона чемпионата Испании. Соперником каталонцев станет «Валенсия». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 по московскому времени.