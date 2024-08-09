Ольмо прибыл в офис «Барселоны»

Полузащитник Дани Ольмо вот-вот станет футболистом «Барселоны». В социальных сетях появилось видео, на котором испанский игрок приехал в офис каталонского клуба для подписания контракта. Осталось дождаться официального объявления от «сине-гранатовых».

Ранее 26-летний Ольмо сделал в социальных сетях публикацию, в которой попрощался с «РБ Лейпцигом». За немецкий клуб полузащитник выступал на протяжении четырёх с половиной лет.

Напомним, что этим летом Дани Ольмо стал чемпионом Европы в составе национальной сборной Испании. В финале «красная фурия» обыграла Англию со счётом 2:1.