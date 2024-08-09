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Захарян приступил к тренировкам после операции

09 Августа 2024 • 12:31 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Райо Вальекано
18.08 20:00

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян начал процесс реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

Напомним, 6 августа 21-летний хавбек перенес операцию, а уже на следующий день был выписан из барселонской больницы.

— Арсен уже восстанавливается на наших тренировках, — сказали в пресс-службе сан-себастьянцев «РИА Новости».

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 40 матчах за «Реал Сосьедад», отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что на восстановление Захаряна уйдет примерно три месяца.

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Реал Сосьедад Арсен Захарян

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