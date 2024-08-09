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«Реал» поставил цель вылечить плечо Беллингема в ближайшее время

09 Августа 2024 • 11:52 Комментировать

Мадридский «Реал» хочет помочь полузащитинку Джуду Беллингему вылечить травму плеча в ближайшее время. По информации от Diario AS, «королевский клуб» всё ещё обеспокоен состоянием 20-летнего англичанина.

Напомним, во второй половине прошлого сезона Беллингем играл с дискомфортом в плече, от которого до сих пор не избавился. Возможной, по этой причине показатели результативности полузащитника упали по сравнению с первой половиной кампании.

Беллингем прошлым летом перешёл в «Реал» за 103 миллиона евро из дортмундской «Боруссии». Полузащитник выиграл с «королевским клубом» Лигу чемпионов и чемпионат Испании в дебютном сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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