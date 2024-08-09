Куртуа рассказал о своём восстановлении после нескольких тяжёлых травм

Тибо Куртуа, голкипер «Реала», рассказал о периоде своего восстановления после нескольких травм в прошлом сезоне.

Напомним, бельгиец получил травму крестообразных связок колена летом прошлого года, а в марте травмировал мениск, вратарь пропустил практически весь прошлый сезон.

- Мне кажется, я хороший пациент, я всегда работаю над тем, чтобы вернуться на свой уровень после травмы. Нужно всегда иметь позитивный настрой, тогда будет возможность прийти в форму, - заявил голкипер «Реала».

32-летний Куртуа является игроком мадридского клуба с лета 2018 года. Всего на счету футболиста 235 матчей за «сливочных», в 96 из которых он смог отстоять «на ноль».