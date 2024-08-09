Хамес: «Кто должен выиграть «Золотой мяч»? Я бы выбрал Карвахаля»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес назвал своего фаворита на «Золотой мяч». Выбор колумбийца остановился на Даниэле Карвахале, который в прошедшем сезоне выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Евро-2024.

«Кто должен выиграть «Золотой мяч»? Если говорить о выигранных титулах, я бы выбрал Карвахаля. Он боролся за всё и играл хорошо. Джуд Беллингем? Я не знаю. Винисиус Жуниор? Он плохо провёл Кубок Америки», – цитирует Хамеса Madrid Xtra.

Напомним, в списке фаворитов на «Золотой мяч» также числится полузащитник «Манчестер Сити» Родри, который выиграл Английскую премьер-лигу и Евро-2024 вместе с Карвахалем.