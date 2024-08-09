Нападающий мадридского «Реала» Родриго не собирается менять клуб.

Слухи постоянно связывают бразильца с возможным уходом – он рискует потерять место в основном составе «сливочных» при Килиане Мбаппе. Как информирует Diario AS, Родриго счастлив в «Реале» и чувствует, что в клубе в него верят. 23-летний форвард не рассматривает возможность перехода куда-либо.

Главным претендентом на Родриго считается «Манчестер Сити». По имеющимся данным, в подписании игрока заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Контракт футболиста сборной Бразилии с «королевским клубом» рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 110 млн евро.