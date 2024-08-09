Эндрик оценил Беллингема выше Неймара – это высмеял игрок «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас явно не согласен с выбором Эндрика.

18-летний новичок мадридского «Реала» поставил своего одноклубника Джуда Беллингема выше Неймара, отвечая на вопрос о собственных предпочтениях. Как отмечает Barca Universal, на публикацию отреагировал Рафинья: футболист «Барселоны» высмеял мнение своего соотечественника, отправив в комментарии множество смайлов, выражающих смех. Примечательно, что этот ответ собрал тысячи лайков.

Эндрик перешёл в «Реал» нынешним летом. Ранее форвард выступал на родине за «Палмейрас».

Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год, а ныне принадлежит саудовскому «Аль-Хилялю».