Рамос отреагировал на решение Пепе завершить карьеру

Центральный защитник Серхио Рамос обратился к своему бывшему одноклубнику Пепе, объявившему о завершении карьеры.

41-летний португалец расстался с «Порту» по окончании прошедшего сезона, а летом сыграл важнейшую роль в национальной сборной своей страны на Евро-2024. Центрбек получал предложения от различных клубов, но решил повесить бутсы на гвоздь.

«Великий человек, настоящий воин, с которым мне довелось провести множество матчей, разделить победы и завоевать трофеи. Было очень приятно играть рядом с тобой, брат. В футболе мало таких, как ты. Наслаждайся новым этапом в своей жизни, желаю тебе всего наилучшего», – написал в социальных сетях 38-летний испанец.

Напомним, Серхио Рамос и Пепе вместе выступали в мадридском «Реале» с 2007 по 2017 год.