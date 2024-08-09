Гюндоган поделился мнением о Гюлере

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, что думает о футболисте мадридского «Реала» Арде Гюлере.

Немецкий и турецкий игроки пересеклись в недавнем «эль класико», прошедшем в рамках предсезонного тура команд в США. 19-летний вундеркинд отметился результативной передачей, но победа осталась за «Барселоной» – 2:1.

«Мне очень нравится Арда Гюлер, у этого парня есть характер. Надеюсь, в дальнейшем его ждут огромные успехи. Он уже играет в таком большом клубе, как «Реал», и в будущем нам ещё предстоит сыграть друг против друга», – цитирует Barca Universal Гюндогана.

Арда Гюлер перешёл в «Реал» прошлым летом из «Фенербахче».