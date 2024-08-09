Защитник «Барселоны» стал целью «Атлетико»

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле попал в сферу интересов мадридского «Атлетико».

«Матрасники» ищут центрбека-левшу, и француз подходит под требования. Каталонский клуб без проблем расстанется с 29-летним игроком, поскольку на того не слишком рассчитывает главный тренер Ханс-Дитер Флик. По сообщениям инсайдера Маттео Моретто, «Атлетико» и «Барселона» уже обсуждают структуру потенциальной сделки.

В числе претендентов на Клемана Ленгле также значился «Вильярреал», однако в настоящий момент шансы «жёлтой субмарины» в борьбе за футболиста оцениваются невысоко.

Напомним, что Ленгле провёл прошедший сезон в английской «Астон Вилле» на правах аренды.