Флик изменил трансферные планы, впечатлившись очередным вундеркиндом из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик готов раскрыть новую звезду из местной академии.

На старте предсезонной подготовки немецкий специалист считал, что команде необходимо выйти на трансферный рынок за новым опорным полузащитником, однако, увидев игру 17-летнего Марка Берналя, новый рулевой «сине-гранатовых» изменил мнение. Флика особенно впечатлили технические данные юного хавбека. Наставник считает испанца идеальным опорником для своей системы.

Марк Берналь ещё не дебютировал за «Барселону» в официальных матчах, но сыграл в трёх товарищеских поединках против «Манчестер Сити», мадридского «Реала» и «Милана» этим летом.