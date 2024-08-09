Мбаппе намерен выйти в старте в матче Суперкубка УЕФА

Нападающий Килиан Мбаппе готовится к своему дебюту за мадридский «Реал».

Новичок «сливочных» не принимал участия в предсезонных матчах команды – он находился в отпуске после Евро-2024. Недавно 25-летний форвард провёл свою первую тренировку в «Реале». Как сообщает Madrid Zone, ссылаясь на источники из Relevo, Мбаппе поставил себе цель выйти в старте в предстоящем поединке Суперкубка УЕФА против «Аталанты». Экс-звезда «ПСЖ» активно работает над тем, чтобы набрать необходимые кондиции к первому официальному матчу мадридцев в сезоне.

Встреча «Реал» – «Аталанта» состоится 14 августа. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.