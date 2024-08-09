Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» установил ценник на Солера, который может вернуться в Испанию

09 Августа 2024 • 01:35 Комментировать
ПСЖ
0:0
Монако

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Карлос Солер может сменить клуб в текущее трансферное окно.

Испанец нечасто попадает в стартовый состав парижан, поэтому слухи о его возможном уходе возникали ещё по ходу минувшего сезона. Известно, что «Реал Сосьедад» определил Солера в качестве потенциальной замены Микелю Мерино, который близок к переходу в лондонский «Арсенал». По информации журналиста Лоика Танзи, «ПСЖ» готов продать 27-летнего хавбека за 20 млн евро. Баскский клуб начнёт переговоры только после продажи Мерино.

Карлос Солер пополнил ряды французского гранда в 2022 году, перебравшись из «Валенсии».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад ПСЖ Микель Мерино Карлос Солер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Августа
01:35
«ПСЖ» установил ценник на Солера, который может вернуться в Испанию
06 Августа
23:11
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по игроку сборной Франции
20:38
Юссуф Фофана хочет только в «Милан»
04:12
«Бавария» вернётся за Хави Симонсом в 2025 году
01:02
«Челси» выбыл из гонки за Осимхеном, на игрока остался один серьёзный претендент
05 Августа
22:20
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансферной цели за 60 млн евро
21:52
Энрике выступает против перехода в «ПСЖ» звёздного форварда
04 Августа
21:30
Угарте всё ещё надеется перейти в «Манчестер Юнайтед»
03:13
Стало известно, почему Дуэ намерен перейти в «Баварию» вместо «ПСЖ»
00:10
«Манчестер Сити» определился с требованиями по Альваресу
03 Августа
21:40
«ПСЖ» настаивает на трансфере 19-летнего француза, который предпочитает «Баварию»
31 Июля
17:11
Бывшая жена Сафонова хочет встретиться с Путиным
29 Июля
02:45
«ПСЖ» договорился со звездой «Манчестер Юнайтед»
02:07
Хави Симонс выберет клуб на этой неделе – у игрока есть два варианта
00:41
Президент «РБ Лейпцига» высказался о возможном возвращении Хави Симонса
28 Июля
22:42
«Вест Хэм» может сорвать трансфер Фофана в «Милан»
00:53
«Барселона» договорилась с агентом Нико Уильямса
27 Июля
22:38
«ПСЖ» ещё не договорился с «Бенфикой» по Невешу
22:33
В «ПСЖ» уверены, что смогут перехватить Нико Уильямса у «Барселоны» 2
05:12
Луис Энрике скоро сообщит Шкриньяру, что не рассчитывает на него
04:49
«ПСЖ» уже на следующей неделе объявит о громком трансфере
03:28
«ПСЖ» приблизился к подписанию француза, на которого также претендует «Бавария»
02:20
«ПСЖ» готов заплатить за Нико Уильямса больше, чем прописано в пункте отступных
01:06
Луис Энрике убеждает Нико Уильямса перейти в «ПСЖ» вместо «Барселоны»
26 Июля
22:41
Хави Симонс ещё не отказал «Баварии» – клуб не утратил надежду
21:20
«Манчестер Юнайтед» почти согласовал трансфер Угарте
05:39
Переговоры «ПСЖ» и «Наполи» по Осимхену зашли в тупик – названы две причины
25 Июля
16:39
Канчельскис считает, что Головин заслужил быть капитаном «Монако»
06:56
Новичок «ПСЖ» Москардо: «Я не хочу говорить по-английски с французами»
24 Июля
06:02
«ПСЖ» надеется привлечь восходящую звезду проектом, а не деньгами
01:38
«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» решили перехватить трансферную цель «Милана»
00:15
«Бавария» не подпишет Хави Симонса – игрок близок к переходу в другой клуб
23 Июля
22:39
«ПСЖ» продолжает отклонять предложения «Манчестер Юнайтед» по Угарте
04:06
Бруну Фернандеш не перейдёт в «ПСЖ» – названа причина
03:44
«ПСЖ» работает над подписанием сразу трёх звёздных вингеров
21 Июля
22:33
Защитник «Ювентуса» решил перейти в «ПСЖ»
02:47
«ПСЖ» хочет отправить своего игрока в «Бенфику»
20 Июля
14:13
Уилкшир уверен, что Сафонов добьётся успеха в Европе
05:19
«Бенфика» отказалась продавать игрока в «ПСЖ» за 70 млн евро
03:15
«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух именитых игроков в качестве альтернативы Угарте
19 Июля
21:40
«ПСЖ» предложил «Челси» двух своих игроков
16:12
Сперцян считает, что Сафонов способен вытеснить Доннарумму
05:42
Инсайдер Романо назвал двух игроков, которых «Манчестер Юнайтед» может продать ради Угарте
01:20
Игрок «ПСЖ» хочет поскорее перейти в «Манчестер Юнайтед»
17 Июля
04:23
«ПСЖ» предложил 45 млн евро за полузащитника – этого оказалось мало
02:59
«Манчестер Юнайтед» придётся продать Каземиро, чтобы подписать его дорогостоящего сменщика
02:30
«ПСЖ» меняет трансферные планы из-за Кварацхелии
01:19
«ПСЖ» готовится заплатить больше 100 млн евро за звёздного форварда
00:32
«ПСЖ» договорился с восходящей звездой сборной Португалии
16 Июля
06:05
«ПСЖ» может продать блеснувшего на Евро Фабиана Руиса
05:54
Йоро не хочет в «Манчестер Юнайтед» – его интересуют только два клуба 2
04:53
«ПСЖ» может включить своих игроков в сделку по Осимхену – названы имена
01:45
«ПСЖ» отказался продавать своего игрока клубу АПЛ за 70 млн евро 1
01:05
Романо назвал условие возможного трансфера Осимхена в «ПСЖ»
14 Июля
04:24
Португалец с ценником в 120 млн евро решил перейти в «ПСЖ»
04:10
Инсайдер Романо назвал главных претендентов на Хави Симонса
01:53
«ПСЖ» сохраняет интерес к звезде «Манчестер Сити»
13 Июля
00:52
«Интер» предложил 25 млн евро за полузащитника, но получил отказ
12 Июля
23:39
Французский вингер выбирает между «Баварией» и «ПСЖ» – он откажет топ-клубам АПЛ
11 Июля
02:26
«Милан» ведёт переговоры по игроку сборной Франции
02:17
Романо: «Кварацхелия не покинет «Наполи», если не произойдёт нечто безумное»
10 Июля
04:18
«Атлетико» может заменить Морату звёздным французом
02:28
«Бавария» не откажется от Вирца, даже если подпишет Хави Симонса
09 Июля
23:38
«Боруссия» договорилась с французом, на которого претендовал «ПСЖ»
22:49
Угарте решил покинуть «ПСЖ» и перейти в английский топ-клуб
08 Июля
00:53
Коло-Муани: «Нужно поскорее забыть мой первый сезон в «ПСЖ»
00:16
Герой Евро-2024 Фабиан Руис высказался о возможном уходе из «ПСЖ»
07 Июля
00:52
«Бавария» опережает «ПСЖ» в борьбе за французского вингера
06 Июля
14:03
Дасаев: «У Сафонова есть силы переиграть Доннарумму»
05 Июля
03:43
Романо прокомментировал возможный переход Киммиха в «ПСЖ»
01:03
«ПСЖ» продаст Маркиньоса, если получит выгодное предложение
00:24
«Боруссия» может перехватить перспективного француза у «ПСЖ»
03 Июля
23:19
«Наполи» отказывается вести переговоры с «ПСЖ» по Кварацхелии
02 Июля
00:31
«Бавария» договорилась с игроком, оценённым в 80 млн евро
30 Июня
22:29
«Бавария» не ведёт борьбу за Угарте, главный претендент на игрока – топ-клуб АПЛ
29 Июня
06:59
«ПСЖ» готов заплатить рекордные 250 млн евро за игрока «Барселоны» 2
05:20
«ПСЖ» претендует на дорогостоящего игрока сборной Бельгии
03:45
«ПСЖ» продаст Угарте только по «правильной» цене
02:17
Деку: «Неймар решил покинуть «Барселону» из-за руководства клуба»
00:19
Романо: «Угарте готов перейти в «Манчестер Юнайтед», переговоры продолжаются»
28 Июня
05:59
В «ПСЖ» раздражены ситуацией с Кварацхелией
05:31
«Бавария» – ещё один претендент на Угарте
02:05
Игрок «ПСЖ» стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед»
27 Июня
06:21
«ПСЖ» интересен игрок «Ювентуса»
26 Июня
01:59
Хави Симонс выбрал между «Баварией» и «РБ Лейпцигом»
01:28
В «ПСЖ» приняли решение по Доннарумме
24 Июня
23:11
Два гранда АПЛ поспорят с «ПСЖ» за игрока сборной Нидерландов
22:35
Вингер «Баварии» ведёт переговоры с «ПСЖ»
22 Июня
22:34
Хави Симонс сообщил «ПСЖ» о намерении уйти
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
05:00
«ПСЖ» может избавиться от звёздного защитника
04:41
Аль-Хелаифи лично попробует убедить Йоро перейти в «ПСЖ» вместо «Реала»
04:00
Хави Симонс ответил на вопрос о будущем
21 Июня
21:57
Стало известно, какую сумму «ПСЖ» запросил у «Баварии» за Хави Симонса
20 Июня
03:04
«Лион» отказался отпускать в «ПСЖ» своего игрока
18 Июня
23:59
Претенденты на Хави Симонса готовы заплатить «ПСЖ» около 100 млн евро
16 Июня
01:29
Четыре топ-клуба обратились к «ПСЖ» по трансферу Хави Симонса 2
15 Июня
21:06
«Бенфика» требует 120 млн евро за трансферную цель «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
12:01
Агент Барбоза: «ПСЖ» решил купить Сафонова, потому что там поняли, что Доннарумме нужна достойная конкуренция»
09:30
Радимов: «Своё игровое время в «ПСЖ» Сафонов получит»
14 Июня
03:30
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» добились прогресса в переговорах по трансферной цели «Реала» 1
09 Июня
13:29
Канунников: «У Сафонова есть качества, которые способны усилить игру «ПСЖ»
08 Июня
16:52
Булыкин рассказал, что может помешать Сафонову перейти в «ПСЖ»
14:31
Рианчо: «Лунин играет за «Реал», чем Сафонов хуже?» 1
13:38
Депутат Милонов: «Переход Сафонова в «ПСЖ» — это предательство» 1
09:10
Кузяев: «У Сафонова получится во Франции»
05 Июня
22:45
«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»
04 Июня
00:23
«ПСЖ» готов продать восьмикратного чемпиона Франции
03 Июня
23:41
Кейлор Навас прокомментировал переход Мбаппе в «Реал» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» «Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Спартак» купил Кёна — источник Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»
Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Пепе завершил карьеру в 41 год «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона
Спортивные новости
Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
01:35 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» установил ценник на Солера, который может вернуться в Испанию
01:02 · Испания. Ла Лига
В «Реале» положительно отзываются о поведении Мбаппе
00:43 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Испании решил перейти в «Ливерпуль»
00:25 · Испания. Ла Лига
Окружение Нико Уильямса по-прежнему допускает переход игрока в «Барселону»
08 Августа
23:26 · Испания. Ла Лига
Ещенко – о Пепе: «Действовал так, как и должен действовать защитник»
21:47 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готовит предложение по Ромеро слухи
21:32 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Барселоны» может перебраться в АПЛ слухи
20:50 · Испания. Ла Лига
Роналду – о Пепе: «Наша главная с тобой победа – это наша дружба»
20:33 · Испания. Ла Лига
«Жирона» нашла замену Довбику в Шотландии слухи
20:21 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Альварес подпишет контракт с «Атлетико» слухи
20:02 · Испания. Ла Лига
Кудряшов – о Пепе: «Иногда его переполняли эмоции»
19:19 · Испания. Ла Лига
Пепе — о «Реале»: «Это было нечто особенное»
19:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заявила Флика и его тренерский штаб
19:02 · Испания. Ла Лига
Глушаков – о Пепе: «Он доказал, что не стоит обращать внимание на возраст»
18:58 · Испания. Ла Лига
Тригерос покинул «Вильярреал» спустя 14 лет в клубе официально
18:56 · Испания. Ла Лига
Агент Гюндогана поведал о будущем игрока «Барселоны»
18:33 · Испания. Ла Лига
Гюндоган рассказал, покинет ли «Барселону» текущим летом
18:17 · Испания. Ла Лига
Трансфер Нико Уильямса в «Барселону» реален
17:29 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» ответили, сколько месяцев пропустит Захарян
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назначил Омородиону медосмотр
15:32 · Англия. Премьер-лига
Галлахер прошёл медосмотр в «Атлетико»
15:31 · Испания. Ла Лига
Дани Фернандес: В «Реале» любовался действиями Модрича
14:58 · Испания. Ла Лига
Браим Диас не боится конкуренции в «Реале»
14:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» могла купить Мбаппе за 140 млн евро 2
13:58 · Англия. Премьер-лига
Субименди близок к переходу в топ-клуб АПЛ 4
Все новости
Рекомендуем