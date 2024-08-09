«ПСЖ» установил ценник на Солера, который может вернуться в Испанию

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Карлос Солер может сменить клуб в текущее трансферное окно.

Испанец нечасто попадает в стартовый состав парижан, поэтому слухи о его возможном уходе возникали ещё по ходу минувшего сезона. Известно, что «Реал Сосьедад» определил Солера в качестве потенциальной замены Микелю Мерино, который близок к переходу в лондонский «Арсенал». По информации журналиста Лоика Танзи, «ПСЖ» готов продать 27-летнего хавбека за 20 млн евро. Баскский клуб начнёт переговоры только после продажи Мерино.

Карлос Солер пополнил ряды французского гранда в 2022 году, перебравшись из «Валенсии».