В «Реале» положительно отзываются о поведении Мбаппе

Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился образцовым поведением в первые дни в расположении команды.

Недавно француз вернулся из отпуска и провёл свою первую тренировку со «сливочными». Согласно сведениям Relevo, в «Реале» впечатлены отношением звёздного форварда к делу. 25-летний игрок ведёт себя сдержанно, постоянно улыбается и активно участвует в жизни команды. Он уже установил прочную связь с полузащитником Джудом Беллингемом и французскими одноклубниками.

Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» в нынешнее межсезонье на правах свободного агента. До переезда в Мадрид нападающий на протяжении семи лет выступал на родине за «ПСЖ».