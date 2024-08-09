Окружение Нико Уильямса по-прежнему допускает переход игрока в «Барселону»

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс может оказаться в «Барселоне» до закрытия трансферного окна.

Каталонский гранд так и не смог провернуть сделку, которую считал приоритетной, а после покупки Дани Ольмо вероятность перехода Нико Уильямса этим летом снизилась практически до нуля. Тем не менее, как информирует журналист Херард Ромеро, в окружении самого Уильямса всё ещё допускают, что трансфер 22-летнего игрока в «Барселону» состоится в текущем месяце. Ранее в СМИ появились известия о намерении «сине-гранатовых» приобрести звезду сборной Испании, несмотря на все сложности.

Стоимость потенциального трансфера Нико Уильямса оценивается почти в 60 млн евро.