Ещенко – о Пепе: «Действовал так, как и должен действовать защитник»

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко отреагировал на громкую новость мирового футбола. В четверг 41-летний португальский защитник Пепе объявил о завершении карьеры футболиста.

«Жесткий игрок, выводивший нападающих на эмоции, провоцировал, всегда был неуступчивым. Действовал так, как и должен играть защитник. Такие решения заставляет принять время», - рассуждает Ещенко для телеканала «Матч ТВ».

Ранее на уход Пепе из профессионального футбола отреагировал его друг, бывший партнёр по мадридскому «Реалу» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Напомним, последним клубом Пепе-игрока был «Порту».