Роналду – о Пепе: «Наша главная с тобой победа – это наша дружба»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на громкую новость четверга. В 41 год карьеру завершил защитник Пепе, бывший партнёр Роналду по мадридскому «Реалу».

Криштиану в соцсети адресовал Пепе послание.

«Нет слов, чтобы выразить всю твою значимость для меня, мой друг. Всё, что можно мы смогли выиграть на поле. Однако наша самая большая победа - это дружба, а также моё уважение, которое я к тебе испытываю. Мой брат, ты уникальный. Спасибо за всё!», - пишет Роналду в соцсети.

Напомним, что Пепе сыграл свыше сотни матчей за сборную Португалии.

Пепе завершил карьеру в 41 год