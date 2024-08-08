Каталонская «Жирона» нашла замену ушедшему в «Рому» нападающему Артёму Довбику в чемпионате Шотландии. По информации Marca, бронзовый призёр прошлого сезона в Ла Лиге положил глаз на нападающего «Абердина» Бояна Миовски. В прошлом сезоне северомакедонец сыграл 53 матча за клуб и забил 26 голов.

По данным портала Transfermarkt, стоимость форварда - 4 млн евро. Это делает его бюджетным вариантом для клуба, плюс с минимальным риском. В 25 лет нападающий еще не достиг пика своей формы и потенциально может продолжить расти в «Жироне». До переезда в Шотландию Миовски играл только в Венгрии и родной Северной Македонии.