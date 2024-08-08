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Кудряшов – о Пепе: «Иногда его переполняли эмоции»

08 Августа 2024 • 20:02 Комментировать

Бывший защитник национальной сборной России Фёдор Кудряшов высказался о Пепе. Португальский защитник в 41 год завершил официально карьеру игрока.

«Он запомнился неуступчивым защитником, с характером, проигрывать не любил. Эмоции иногда переполняли его, не всегда он играл чисто. Но я уверен, что с ним вместе было круто играть, а против — неприятно», - говорит Кудряшов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Пепе за длительную карьеру завоевал более 30 трофеев и сыграл на клубном уровне свыше 700 матчей. Больше всего португалец запомнился как центральный защитник мадридского «Реала», в котором провёл 10 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Пепе Фёдор Кудряшов
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