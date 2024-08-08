Пепе — о «Реале»: «Это было нечто особенное»

Португальский защитник Пепе вспомнил свой период карьеры в мадридском «Реале».

— Это было нечто особенное. Провести десять лет в самом большом клубе мира. С первого дня я был счастлив в Мадриде. Спустя десять лет я ушел с высоко поднятой головой. Я всегда отдавал все свои силы «Реалу», — приводит слова Пепе Madrid Universal.

Сегодня, 8 августа, Пепе объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 41 года.

Напомним, португалец выступал за «Реал» с 2007 по 2017 год. За это время он появился на поле в 334 матчах с учетом всех турниров, забил 15 голов и записал на свой счет 20 результативных передач.