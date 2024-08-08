«Барселона» заявила Флика и его тренерский штаб

Новый тренерский штаб «Барселоны» во главе с Хансом-Дитером Фликом заявлен на новый сезон. Об этом сообщает известный журналист Андриан Санчес.

Напомним, ранее каталонский клуб не мог заявить 59-летнего специалиста с его помощниками из-за финансовых трудностей, которые преследуют «сине-гранатовых» на протяжении последних нескольких лет.

Новый сезон испанской Ла Лиги близок к старту. Уже 17 августа «Барселона» встретится на выезде с «Валенсией» в рамках первого тура чемпионата Испании. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 22:30 по московскому времени.