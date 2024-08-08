Глушаков – о Пепе: «Он доказал, что не стоит обращать внимание на возраст»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался по поводу Пепе. 8 августа знаменитый защитник завершил карьеру игрока в 41 год. Последним его клубом был «Порту».

«Великий футболист, он огромное число раз сыграл за сборную и поиграл в топ-клубах, выиграл много трофеев. А ещё доказад, что не стоит обращать внимания на возраст – и в 41 год можно играть на хорошем уровне», - делится Глушаков для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил Глушаков, на поле Пепе запомнился ему как умный и агрессивный игрок.

«Таких как он единицы», - заключил Денис.

Напомним, что за взрослую карьеру Пепе удалось завоевать 34 трофея.