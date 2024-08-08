32-летний испанский полузащитник Мануэль Тригерос покинул «Вильярреал» спустя 14 лет в клубе. Ранее у него закончился контракт, а 8 августа стало известно о том, что футболист присоединится к клубу испанской Сегунды – «Гранаде».

В «Вильярреале» испанец оказался в 2010 году, перейдя из системы «Мурсии». За основу «жёлтой подлодки» Ману начал стабильно играть с 2012 года. По лето 2024 года он так и оставался игроком «Вильярреала» и даже ни разу не уходил в аренду за столь долгий период в одной команде.

«Гранада» по итогу прошлого сезона в испанской Примере заняла место в зоне вылета и покинула элиту футбола страны.