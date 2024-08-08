Агент Гюндогана поведал о будущем игрока «Барселоны»

Ильхан Гюндоган, агент полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана, ответил на вопрос о будущем игрока.

— Некоторые клубы проявляют интерес с Илкаю, но его позиция предельно ясна — он останется в «Барселоне». Он с нетерпением ждет нового сезона и хочет помочь своему клубу достичь своих целей, — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо.

33-летний Гюндоган выступает за «Барселону» с прошлого лета. На его счету 51 выход на поле в футболке каталонской команды, 5 забитых мячей и 14 результативных передач.

Контракт Гюндогана с «сине-гранатовыми» действует до июня 2025 года. Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 15 млн евро.