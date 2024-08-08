Гюндоган рассказал, покинет ли «Барселону» текущим летом

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган отреагировал на информацию о возможном переезде в Турцию.

— Может быть, когда-нибудь я буду играть в турецкой Суперлиге, но этим летом я точно туда не перейду, — заявил Гюндоган ASpor.

В прошлом сезоне 33-летний Гюндоган принял участие в 51 матче с учетом всех турниров, забил пять голов и записал на свой счет 14 результативных передач.

Контракт хавбека с «Барселоной» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость немецкого игрока в 15 миллионов евро.

17 августа «Барселона» встретится в гостях с «Валенсией» в первом туре Ла Лиги.