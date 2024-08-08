Трансфер Нико Уильямса в «Барселону» реален

Вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс остаётся на радаре «Барселоны». Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Sport Флориан Плеттенберг, каталонский клуб продолжает рассматривать возможность такой сделки.

Отмечается, что осуществление трансфера маловероятно, отчасти из-за подписания «Барселоной» Дани Ольмо. Но при этом пока что говорить о том, что Уильямс точно не перейдёт в стан «сине-гранатовых», нельзя. На данном этапе сделка реальна.

Ранее в прессе писали о том, что 22-летний Нико Уильямс хочет остаться в «Атлетике» ещё как минимум на один сезон.