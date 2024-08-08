Знаменитый португальский защитник Пепе завершил карьеру в возрасте 41 года. Об этом он объявил в своей социальной сети, прощальный видеоролик также вышел на YouTube.

Последним клубом Пепе в его длительной карьере был «Порту», он выступал в составе португальского топ-клуба с 2019 по 2024 годы. Но больше футболист запомнился в роли центрдефа мадридского «Реала», в составе «сливочных» Пепе провёл десятилетний отрезок карьеры с 2007 по 2017 годы. Также в его карьере на взрослом уровне были португальский «Мартиму» и «Бешикташ».

Суммарно Пепе провёл 737 матчей в клубной карьере, а за национальную сборную Португалии сыграл 141 раз. В копилке у португальца 34 завоёванных трофея.