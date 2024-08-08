В «Реал Сосьедаде» ответили, сколько месяцев пропустит Захарян

Из-за полученной летом травмы лодыжки полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян перенёс в Барселоне операцию. В испанском клубе ответили на вопрос, сколько времени российскому футболисту понадобится на восстановление.

«Мы рассчитываем, что Захарян восстановится в течение трёх месяцев», - ответ пресс-службы «Реал Сосьедада» приводит «Матч ТВ».

Таким образом, Захаряна снова можно ожидать на футбольном поле во второй половине осени.

За «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провёл 40 официальных матчей. В них российский полузащитник записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.