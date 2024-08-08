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Дани Фернандес: В «Реале» любовался действиями Модрича

08 Августа 2024 • 15:31 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Защитник «Химок» Дани Фернандес вспомнил период своего пребывания в мадридском «Реале».

«С кого брал пример? Как правый защитник больше обращал внимание на Карвахаля. Но очень нравился Модрич — он всегда удивлял игрой на поле. Любовался его действиями», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

Текущим летом 27-летний футболист присоединился к «Химкам» на правах свободного агента. В составе подмосковной команды он появился на поле в одной игре Российской премьер-лиги, в которой не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Фернандеса с «Химками» рассчитан до середины 2025 года.

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Реал Мадрид Химки Лука Модрич Даниэль Карвахаль Дани Фернандес ещё теги

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