Дани Фернандес: В «Реале» любовался действиями Модрича

Защитник «Химок» Дани Фернандес вспомнил период своего пребывания в мадридском «Реале».

«С кого брал пример? Как правый защитник больше обращал внимание на Карвахаля. Но очень нравился Модрич — он всегда удивлял игрой на поле. Любовался его действиями», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

Текущим летом 27-летний футболист присоединился к «Химкам» на правах свободного агента. В составе подмосковной команды он появился на поле в одной игре Российской премьер-лиги, в которой не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Фернандеса с «Химками» рассчитан до середины 2025 года.