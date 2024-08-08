Браим Диас не боится конкуренции в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас не боится конкуренции в атаке в предстоящем сезоне. Напомним, в атаке «королевского клуба» появились такие футболисты, как Килиан Мбаппе и Эндрик.

По информации от издания Marca, Диаса не пугает конкуренция в команде Карло Анчелотти. Испанский полузащитник решительно настроен провести качественный сезон и проявить себя во всей красе.

В прошлом сезоне Диас записал на свой актив 8 голами и 6 результативными передачами. При этом полузащитник не был стабильным игроком стартового состава.

25-летний полузащитник ранее выступал за «Милан» и «Манчестер Сити».