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Браим Диас не боится конкуренции в «Реале»

08 Августа 2024 • 14:58 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас не боится конкуренции в атаке в предстоящем сезоне. Напомним, в атаке «королевского клуба» появились такие футболисты, как Килиан Мбаппе и Эндрик.

По информации от издания Marca, Диаса не пугает конкуренция в команде Карло Анчелотти. Испанский полузащитник решительно настроен провести качественный сезон и проявить себя во всей красе.

В прошлом сезоне Диас записал на свой актив 8 голами и 6 результативными передачами. При этом полузащитник не был стабильным игроком стартового состава.

25-летний полузащитник ранее выступал за «Милан» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Браим Диас
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