«Барселона» могла купить Мбаппе за 140 млн евро

Известный в прошлом агент Хосеп Мария Мингелла снова рассказал о том, как «Барселона» могла подписать Килиана Мбаппе.

«Барселона» могла купить Мбаппе за 140 миллионов евро, но в итоге подписала тогда Дембеле. Когда вы совершаете ошибки, то потом расплачиваетесь за них. Тогдашние специалисты посчитали, что Дембеле лучше впишется в систему «Барселоны». Это была очень серьёзная ошибка. Такие ошибки «Барселона» уже допускала», - цитирует Мингеллу испанский Sport.

Напомним, что этим летом Килиан Мбаппе подписал с «Реалом» контракт на пять лет. Француз перешёл в мадридский клуб свободным агентом.