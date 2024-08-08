Роке готов покинуть «Барселону», игрок уже принял решение

Нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке готов покинуть свою команду. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, бразильский форвард уже принял решение об уходе.

Роке хочет перейти в команду, где будет получать регулярную игровую практику. Ранее сообщалось, что одним из претендентов на трансфер нападающего является римский «Лацио». 19-летний Витор открыт к переходу в итальянскую команду.

Год назад «Барселона» заплатила за трансфер Роке 40 миллионов евро компенсации. Ожидается, что в настоящий момент руководство «сине-гранатовых» готово отпустить футболиста за сумму в районе 30 миллионов.