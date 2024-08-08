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Роке готов покинуть «Барселону», игрок уже принял решение

08 Августа 2024 • 10:59 Комментировать

Нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке готов покинуть свою команду. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, бразильский форвард уже принял решение об уходе.

Роке хочет перейти в команду, где будет получать регулярную игровую практику. Ранее сообщалось, что одним из претендентов на трансфер нападающего является римский «Лацио». 19-летний Витор открыт к переходу в итальянскую команду.

Год назад «Барселона» заплатила за трансфер Роке 40 миллионов евро компенсации. Ожидается, что в настоящий момент руководство «сине-гранатовых» готово отпустить футболиста за сумму в районе 30 миллионов.

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