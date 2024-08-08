Роналду нравится Эндрику больше, чем Месси

Бразильский форвард Эндрик, который присоединился к мадридскому «Реалу» этим летом, назвал пятерку своих любимых футболистов. В этот список 18-летний игрок включил португальца Криштиану Роналду, а аргентинца Лионеля Месси проигнорировал.

Как информирует Torcedores, в топ-5 Эндрика попали следующие игроки: Криштиану Роналду, Бобби Чарльтон, Ференц Пушкаш, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

Эндрик перешел в «Реал» из бразильского «Палмейраса» за 47,5 миллиона евро. Бразильский нападающий подписал с «королевским» клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2030 года.