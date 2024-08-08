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Роналду нравится Эндрику больше, чем Месси

08 Августа 2024 • 09:08 Комментировать

Бразильский форвард Эндрик, который присоединился к мадридскому «Реалу» этим летом, назвал пятерку своих любимых футболистов. В этот список 18-летний игрок включил португальца Криштиану Роналду, а аргентинца Лионеля Месси проигнорировал.

Как информирует Torcedores, в топ-5 Эндрика попали следующие игроки: Криштиану Роналду, Бобби Чарльтон, Ференц Пушкаш, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

Эндрик перешел в «Реал» из бразильского «Палмейраса» за 47,5 миллиона евро. Бразильский нападающий подписал с «королевским» клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Бобби Чарльтон Ференц Пушкаш Винисиус Жуниор Эндрик Джуд Беллингем ещё теги
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