Умер бывший игрок мадридского «Реала»

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о смерти экс-футболиста команды Эдуардо Гонсалеса. Бывший полузащитник испанского гранда скончался в возрасте 80 лет. «Королевский» клуб выразил соболезнования родным и близким Гонсалеса.

Эдуардо защищал цвета испанского гранда с 1966 по 1969 год, а также с 1970 по 1971 год. В составе «сливочных» полузащитник три раза становился чемпионом Испании.

После окончания игровой карьеры Гонсалес поработал тренером. Наставник возглавлял такие клубы, как «Райо Вальекано», «Реал Мурсия», «Кордова», «Хетафе».