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Мбаппе провёл первую тренировку в «Реале»

07 Августа 2024 • 21:11 Комментировать

Килиан Мбаппе, французский новичок «Реала», провёл свою первую тренировку в мадридской команде.

Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба «сливочных». На них Мбаппе вместе со своими новыми партнёрами по команде занимается в тренажёрном зале.

Напомним, Мбаппе заключил с «Реалом» контракт этим летом, до этого он выступал за французский «ПСЖ». Отметим, что футболист перешёл в испанскую команду в статусе свободного агента. В контракте футболиста клуб прописал отступные в размере 1 миллиарда евро.

«Реал» в прошлом сезоне стал победителем Ла Лиги и Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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