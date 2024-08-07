Мбаппе провёл первую тренировку в «Реале»

Килиан Мбаппе, французский новичок «Реала», провёл свою первую тренировку в мадридской команде.

Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба «сливочных». На них Мбаппе вместе со своими новыми партнёрами по команде занимается в тренажёрном зале.

Напомним, Мбаппе заключил с «Реалом» контракт этим летом, до этого он выступал за французский «ПСЖ». Отметим, что футболист перешёл в испанскую команду в статусе свободного агента. В контракте футболиста клуб прописал отступные в размере 1 миллиарда евро.

«Реал» в прошлом сезоне стал победителем Ла Лиги и Лиги чемпионов.