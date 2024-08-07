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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захаряна выписали из больницы

07 Августа 2024 • 16:48 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Райо Вальекано
18.08 20:00

Хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна выписали из больницы после перенёсенной операции. Об этом рассказал агент футболиста Геннадий Голубин.

Ранее сообщалось, что 21-летний Захарян перенес операцию после травмы сухожилий правой лодыжки.

«Арсен выписан из больницы. В ближайшее время он вернется в Сан-Себастьян для реабилитации», — приводит слова агента «РИА Новости».

Ожидается, что Захарян вернется в строй через два или три месяца.

В первом туре нового сезона испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» примет на своем поле «Райо Вальекано». Игра между командами пройдет 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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