«Барселона» всё ещё может подписать Нико Уильямса

Каталонская «Барселона» в это трансферное окно всё ещё может подписать нападающего Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао. По информации от журналиста Херарда Ромеро, сагу с трансфером испанца пока нельзя считать завершённой.

Как сообщает источник, «Барселона» всё ещё может заключить сделку. Напомним, «Атлетик» Бильбао просит за футболиста 58 миллионов евро, которые прописаны в контракте Уильямса в качестве суммы отступных.

21-летний Нико открыт к трансферу в «Барселону», но ещё неизвестно, сможет ли каталонская команда потянуть сделку в финансовом плане, особенно учитывая грядущий приход Дани Ольмо за 60 миллионов евро.