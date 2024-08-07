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«Барселона» всё ещё может подписать Нико Уильямса

07 Августа 2024 • 15:12 Комментировать

Каталонская «Барселона» в это трансферное окно всё ещё может подписать нападающего Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао. По информации от журналиста Херарда Ромеро, сагу с трансфером испанца пока нельзя считать завершённой.

Как сообщает источник, «Барселона» всё ещё может заключить сделку. Напомним, «Атлетик» Бильбао просит за футболиста 58 миллионов евро, которые прописаны в контракте Уильямса в качестве суммы отступных.

21-летний Нико открыт к трансферу в «Барселону», но ещё неизвестно, сможет ли каталонская команда потянуть сделку в финансовом плане, особенно учитывая грядущий приход Дани Ольмо за 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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